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У Порошенко обещают внести в Раду «антирейдерский» законопроект

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Новый законопроект по борьбе с рейдерством будет зарегистрирован в Верховной Раде, скорее всего, во вторник, 20 ноября, и рассмотрен как безотлагательный. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Мы договорились с президентом. Как только законопроект будет зарегистрирован, а я думаю, что это будет сделано завтра, президент даст ему статус безотлагательного, и затягивать не будем», — сказала Луценко на брифинге в понедельник в Киеве.

Она выразила убеждение в том, что антирейдерский закон будет принят парламентом без промедления.

Министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что законопроект был разработан совместно с народными депутатами и представителями бизнес-кругов по поручению президента.

«Сегодня мы презентуем третий пакет антирейдерских инициатив... Я бы хотел отметить основные, рамочные принципы, которые предусматриваются этим законом. Этот закон фактически является анализом той практики, которая у нас есть за последние несколько лет. Он убирает абсолютное большинство тех лазеек, которыми пользуются... рейдерские организации», — отметил глава Минюста.

По его словам, рейдеры направляют все современные ресурсы, в том числе юридические, на поиски возможностей легализовать захват бизнеса или недвижимости.

«Государство вынуждено и реализовывает все свои инструменты для того, чтобы привлечение к ответственности за незаконный захват имущества было необратимым и суровым. Именно этот принцип заложен в третьем пакете законов», — подчеркнул Петренко.

Глава Минюста проинформировал, что законопроект предполагает ликвидировать такое явление, как «так называемые коммунальные и государственные предприятия, которые занимались регистрацией».

По его словам, 90% жалоб касаются именно действий регистраторов, которые работают в коммунальных предприятиях и «используются как инструмент для слепого бездумного отбора чужого бизнеса».

Министр отметил, что регистраторы, несмотря на уголовную ответственность за незаконную деятельность, не боятся, именно поэтому было принято решение ликвидировать среди субъектов регистрации коммунальные и государственные предприятия.

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«Мы также вводим жесткие квалификационные требования ко всем регистраторам... Мы ликвидируем... дефицит государственных нотариусов... мы вводим механизм, когда на эту профессию смогут претендовать консультанты государственных нотариусов, которые смогут эффективно проработать государственным нотариусом в сельской местности до 3 лет. Мы также вводим целый ряд дополнительных социальных гарантий во время оплаты стоимости нотариальных услуг — убирается сервис псевдонаучный, который десятилетиями взыскивали нотариусы с украинского бизнеса и граждан — это 1% от суммы соглашения... вводим социальные нормы государственный пошлины», — рассказал министр юстиции.

Он добавил, что законопроектом предполагается введение мер защиты украинских селян на земельные паи.

рейдерство, Ирина Луценко
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