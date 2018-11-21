Нацбанк оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины на среду, 21 ноября 2018, установил официальный курс гривны на уровне 27,7639 грн за доллар против 27,7648 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,7091 грн против 31,7269 грн накануне.