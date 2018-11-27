Глава Alibaba стал членом Коммунистической партии Китая

Глава одной из крупнейших компаний КНР в сфере интернет-торговли Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая. Об этом во вторник сообщил информационный портал «Жэньминьван».

«В год 40-летия проведения политики реформ и открытости Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял решение отдать дань уважения группе лиц, внесших особый вклад в ее продвижение», — передает «Жэньминьван». По данным издания, «в соответствии с проделанной работой по осуществлению политики в каждом регионе были выбраны свои кандидаты». «После рассмотрения Координационным советом в общей сложности было отобрано 100 деятелей, рекомендованных к вступлению в партию», среди них в том числе основатель компании Alibaba Джек Ма, а также глава крупнейшей телекоммуникационной компании КНР Tencent Ма Хуатэн.

«Джек Ма создал Alibaba Group — одну из крупнейших в мире платформ электронной коммерции которая стала стимулом наращивания внутреннего спроса в Китае и создания необходимой инфраструктуры для малых и средних предприятий, — передает портал. — Под его руководством Alibaba вошла в первую десятку компаний мира по объему капитализации, что позволило нашей стране занять лидирующие позиции на глобальном рынке интернет-торговли».

Alibaba Group является одной из крупнейших в мире компаний в области интернет-коммерции. Она основана в 1999 году китайским бизнесменом Джеком Ма (китайское имя Ма Юнь — Ред.). Ее капитализация в 2018 году составила около 500 млрд долларов, число зарегистрированных пользователей составляет порядка 80 млн человек по всему миру.