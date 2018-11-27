Войти
Трамп прокомментировал произошедшее в Керченском проливе
позиция
Трамп прокомментировал произошедшее в Керченском проливе
Климкин пригрозил России применением силы
позиция
Климкин пригрозил России применением силы
В Кремле прокомментировали возможность введения военного положения в РФ
резонанс
В Кремле прокомментировали возможность введения военного положения в РФ

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

их нравы
RSS

Глава Alibaba стал членом Коммунистической партии Китая

310
Глава Alibaba стал членом Коммунистической партии Китая

Глава одной из крупнейших компаний КНР в сфере интернет-торговли Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая. Об этом во вторник сообщил информационный портал «Жэньминьван».

«В год 40-летия проведения политики реформ и открытости Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял решение отдать дань уважения группе лиц, внесших особый вклад в ее продвижение», — передает «Жэньминьван». По данным издания, «в соответствии с проделанной работой по осуществлению политики в каждом регионе были выбраны свои кандидаты». «После рассмотрения Координационным советом в общей сложности было отобрано 100 деятелей, рекомендованных к вступлению в партию», среди них в том числе основатель компании Alibaba Джек Ма, а также глава крупнейшей телекоммуникационной компании КНР Tencent Ма Хуатэн.

«Джек Ма создал Alibaba Group — одну из крупнейших в мире платформ электронной коммерции которая стала стимулом наращивания внутреннего спроса в Китае и создания необходимой инфраструктуры для малых и средних предприятий, — передает портал. — Под его руководством Alibaba вошла в первую десятку компаний мира по объему капитализации, что позволило нашей стране занять лидирующие позиции на глобальном рынке интернет-торговли».

Читайте также: Трамп назвал примененный против мигрантов газ «очень безопасным»

Alibaba Group является одной из крупнейших в мире компаний в области интернет-коммерции. Она основана в 1999 году китайским бизнесменом Джеком Ма (китайское имя Ма Юнь — Ред.). Ее капитализация в 2018 году составила около 500 млрд долларов, число зарегистрированных пользователей составляет порядка 80 млн человек по всему миру.

Китай, Alibaba, Джек Ма
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 ноября 2018
Понедельник, 26 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

О чем не сказал Игорь Коломойский?

Свои политические предпочтения олигарх не скрывает. Ставки сделаны на днепропетровского комика Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Основной оппонент – как и прежде действующий президент Петр Порошенко. Однако аудитория не услыхала ничего нового по тем темам, которые имеют отношение к бизнесу и экономике. Т.е. о том, что сделало Коломойского тем, кем он собственно и является.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О национальном государстве и промышленной парадигме

Третья и четвертая промышленные революции создадут модель, при которой крупные политические формирования станут не нужны. Конечно, это произойдет не сразу и еще долгие десятилетия разные формы политического устройства будут сосуществовать. Важнейшие следствия третьей и четвертой промреволюций - не будут нужны столь громоздкие политические надстройки, если промышленное развитие может уже в относительно скором времени обходится без них.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016