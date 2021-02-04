СМИ узнали об уступках дочки Alibaba властям Китая

Китайская финтех-компания Ant Group, принадлежащая Alibaba Group, планирует выделить в отдельную компанию подразделение, которое управляет данными о потребительском кредитовании, сообщил Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.
Отделение от компании этой «сокровищницы данных», как называет ее Reuters, вместе с преобразованием Ant в финансовый холдинг станет уступкой китайским властям и позволит «дочке» Alibaba в ближайшие два года провести IPO, говорят два других собеседника агентства.
Для компании это будет уже второй попыткой выхода на биржу — запланированное на ноябрь прошлого года IPO в Гонконге и Шанхае, которое могло стать крупнейшим в истории с объемом привлеченных средств свыше $34 млрд, сорвалось из-за несоответствия Ant требованиям китайских регуляторов. За несколько дней до размещения акций основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал правила работы финансовых регуляторов — как китайских, так и международных. Миллиардер после отмены IPO несколько месяцев не появлялся на публике.
Ant оперирует платежным сервисом Alipay и хранит огромный пул данных о клиентах — об их потребительских привычках, кредитной истории, истории платежей по счетам и кредитам. Речь идет о данных более 1 млрд человек.
Некоторыми данными о заемщиках компания делится с банками, собирая «плату за технологические услуги». Как правило, эта плата представляет собой значительное сокращение (на 30-40%) процентов по займам, которые выдаются финансовыми организациями через платформу Ant Group.
«Финансовая холдинговая компания Ant получит лицензию от Народного банка Китая и будет допущена к публичному размещению после капитальной перестройки», — говорит собеседник Reuters.
На этой неделе Bloomberg сообщал, что в процессе реструктуризации Ant Group станет финансовым холдингом, в который войдут все нынешние подразделения компании, включая направления блокчейна и доставки еды. Источники издания сообщали, что Ant может объявить о реструктуризации еще до наступления китайского Нового года, который в этом году приходится на 12 февраля.
Как отмечает Reuters, Ant как финансовый холдинг может быть оценен в гораздо меньшую сумму, чем был бы оценен как финтех-бизнес.
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