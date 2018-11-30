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Еврокомиссия утвердила выделение Украине €500 млн помощи

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Еврокомиссия утвердила выделение Украине €500 млн помощи

Еврокомиссия утвердила в пятницу выделение Украине пакета макрофинансовой помощи (МФП) в €500 млн по новой программе. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

«Европейская комиссия от имени ЕС утвердила сегодня выделение Украине €500 млн в рамках новой программы макрофинансовой помощи этой стране. Таким образом, общий объем помощи, предоставленной Украине Евросоюзом с 2014 года, достиг €3,3 млрд», — сообщила ЕК. Она отметила, что МФП для Украины стала «самым крупным объемом помощи, предоставленной ЕС третьей стране» за этот период.

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«Европейский союз продемонстрировал постоянную политическую и финансовую поддержку Украине. Сегодняшнее решение Еврокомиссии о перечислении средств принято в ключевой момент, когда народ Украины столкнулся с новой агрессией со стороны России и нуждается в солидарности со стороны своих международных партнеров. Такое агрессивное поведение неприемлемо в современной Европе», — заявил в этой связи замглавы Еврокомиссии по вопросам бюджета Валдис Домабровскис, который вошел в ЕК по квоте от Латвии.

Еврокомиссия, помощь
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