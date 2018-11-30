Украина исчерпала десятую квоту на беспошлинный экспорт продукции в ЕС

Украина закрыла десятую квоту на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС, а именно на обработанный крахмал. Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
По состоянию на 26 ноября также использованы квоты на мед, крупы и муку, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, зерновые (кукуруза и пшеница), сливочное масло и мясо птицы.
Почти использованы квоты на крахмал (95%) и чеснок (96%).
В ассоциации отметили, что, начиная с 1 октября 2018 года начал действовать второй год дополнительных квот по пяти группам товаров, из которых по состоянию на конец ноября две уже закрыты: мед и обработанные томаты.
«Еще до конца года будут действовать дополнительные квоты на зерновые, из которых объемы на пшеницу и кукурузу уже использованы, а на ячмень использованы лишь на 23%», — говорится в сообщении.
Напомним, по результатам января-августа 2018 года экспорт товаров аграрной и пищевой промышленности из Украины в страны Европейского Союза превысил $3,6 млрд.
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