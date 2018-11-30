Главы МИД G7 призвали РФ отпустить захваченных украинских моряков

Главы МИД государств Группы семи призвали Москву отпустить украинских моряков, захваченных в районе Керчи. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое было распространено в пятницу пресс-службой правительства Канады, председательствующей в этом году в G7.
«Мы, главы МИД G7 из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, США и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, выражаем самую серьезную озабоченность действиями России в отношении Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые угрожающе повысили напряженность. Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков», — говорится в документе.
«Мы призываем к сдержанности, должному уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию освободить задержанную команду и суда и воздерживаться от создания помех для их законного прохода через Керченский пролив», — отмечается в сообщении.
Главы МИД также вновь напомнили, что страны G7 не признают аннексию Крыма Россией, и в очередной раз заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
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