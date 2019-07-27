Волкер пока не видит готовности РФ отпустить украинских моряков

Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности Москвы отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
«По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят», — отметил Волкер на брифинге в субботу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.
17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.
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