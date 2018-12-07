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Гендиректор УНЛ Бочковский: «Лотерейный рынок входит в динамичную цифровую эпоху»

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Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых технологий по причинам жесткого регулирования, использования специализированного оборудования и традиционных каналов распространения, но без использования интернет и цифровых моделей продаж и маркетинга обходиться уже фактически невозможно. Об этом в интервью изданию «Деньги» заявил генеральный директор «Украинской национальной лотереи» Андрей Бочковский.

По его словам, основными направлениями перехода лотерей в интернет является построение электронных продаж лотерей, с соответствующей платформой, приемом платежей и выплатой призов, безопасности хранения данных игроков и электронных билетов, а также создание отдельных интернет-лотерей.

«Средний уровень роста онлайн продаж лотерей в Европе в 2012-2016 годах составлял 6,5%, однако под этой цифрой скрывается поразительная разница между лотереями. В частности, Бельгийская Национальная Лотерея (e-lotto.be) показала рост в 75%, Национальная лотерея Дании (danskespil.dk) — рост в 45%. То есть, мы видим, кто инвестировал в онлайн платформы и соответственно увеличил свои показатели», — отметил Бочковский.

Как отметил гендиректор УНЛ, эффективная стратегия построения лотерейной интернет-платформы включает множество новых для лотерей аспектов.

«Это и современная лотерейная система, которая позволяет продажи лотерей через любые мобильные устройства, мобильные приложения, интеграцию с программами любых поставщиков, это и развитие так называемых специализированных CRM систем, систем взаимодействия с игроками, то есть безопасный и эффективный учет персональной информации, финансовых операций, игровых билетов и игровой информации, оперативная и релевантная коммуникация с игроками всеми современными способами», — заявил он.

По словам Бочковского, УНЛ развивается согласно мировым трендам и работает над увеличением предложения ярких игр, над увеличением платежей в государственный бюджет и на финансирование социальных программ.

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«Украинская Национальная Лотерея развивается, опираясь на собственные ресурсы, благодаря надежным партнерам, в том числе американской корпорации IGT, и построению доверительных отношений с людьми, которые принимают участие в наших лотереях», — заявил генеральный директор компании.

УНЛ, Андрей Бочковский
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