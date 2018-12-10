«Укрпошта» пригрозила отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию

Генеральный директор ПАО «Укрпошта» Игорь Смелянский пообещал отключить терминалы Приватбанка в случае, если последний продолжит распространение неправдивой информации о работе компании.
«Уважаемый ПриватБанк! Битва за клиента подчас бывает сурова. Но такие методы в приличном обществе неприемлемы. Поймаем еще раз — завтра все Ваши терминалы в сети „Укрпошты“ будут отключены», — заявил он.
Как заявил Смелянский в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», объявления с текстом «Уважаемые пенсионеры! С 1 января 2019 года, в соответствии с постановлением Кабинета министров, «Укрпочта прекращает доставку пенсий. Просим вас заблаговременно открыть счет для получения пенсий в ПриватБанке» расклеивались на улицах Черновцов.
Напомним, что Верховная Рада в госбюджете на 2019 год предусмотрела выделение 500 млн грн на расходы «Укрпочты» по доставке пенсий.
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