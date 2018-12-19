Польша подписала еще один контракт на поставку американского газа

Польша подписала с фирмой из США очередной контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила в среду польская энергетическая компания PGNiG.

«Руководство компании PGNiG сообщает, что 19 декабря 2018 года был заключен долгосрочный договор на поставки сжиженного природного газа с компанией Port Arthur LNG — дочерней компанией Sempra LNG & Midstream», — указано в распространенном сообщении.

Сделка подразумевает покупку компанией PGNiG около 2 млн т СПГ (около 2,7 млрд куб. м природного газа после регазификации) в год в течение 20 лет. Указано, что поставки могут быть предметом дальнейшего оборота компании на международных рынках, и реализованы они будут в формуле free-on-board, означающей получение товара покупателем в порту отгрузки.

Напомним, что в ноябре польская компания уже заключила долгосрочное соглашение с компанией Cheniere Marketing International. Оно предусматривает получение Польшей в 2019-2022 годах около 0,73 млрд куб. м газа после регазификации, а в 2023-2042 годах — около 39 млрд куб. м газа после регазификации за весь период, что означает поставки в объеме около 1,95 млрд куб. м газа в год. Общий объем поставок — 29,5 млн т СПГ.

Польша потребляет 15 млрд куб. м газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Сейчас главный поставщик газа в Польшу — «Газпром», на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа.

В Варшаве заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного договора с «Газпромом». Среди возможных альтернатив — увеличение объемов покупки сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность — строительство газопровода Baltic Pipe, который в 2022 году должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.