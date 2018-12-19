Войти
Турчинов заявил, что уничтожить Крымский мост «не будет проблемой»
резонанс
Турчинов заявил, что уничтожить Крымский мост «не будет проблемой»
Волкер намекнул, что Украине не стоит продлевать военное положение
позиция
Волкер намекнул, что Украине не стоит продлевать военное положение

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

соседи
RSS

Польша подписала еще один контракт на поставку американского газа

1095
Польша подписала еще один контракт на поставку американского газа

Польша подписала с фирмой из США очередной контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила в среду польская энергетическая компания PGNiG.

«Руководство компании PGNiG сообщает, что 19 декабря 2018 года был заключен долгосрочный договор на поставки сжиженного природного газа с компанией Port Arthur LNG — дочерней компанией Sempra LNG & Midstream», — указано в распространенном сообщении.

Сделка подразумевает покупку компанией PGNiG около 2 млн т СПГ (около 2,7 млрд куб. м природного газа после регазификации) в год в течение 20 лет. Указано, что поставки могут быть предметом дальнейшего оборота компании на международных рынках, и реализованы они будут в формуле free-on-board, означающей получение товара покупателем в порту отгрузки.

Напомним, что в ноябре польская компания уже заключила долгосрочное соглашение с компанией Cheniere Marketing International. Оно предусматривает получение Польшей в 2019-2022 годах около 0,73 млрд куб. м газа после регазификации, а в 2023-2042 годах — около 39 млрд куб. м газа после регазификации за весь период, что означает поставки в объеме около 1,95 млрд куб. м газа в год. Общий объем поставок — 29,5 млн т СПГ.

Польша потребляет 15 млрд куб. м газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Сейчас главный поставщик газа в Польшу — «Газпром», на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа.

Читайте также: Лес высоток вместо леса: как в Ирпене меняли Генплан

В Варшаве заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного договора с «Газпромом». Среди возможных альтернатив — увеличение объемов покупки сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность — строительство газопровода Baltic Pipe, который в 2022 году должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

газ, Польша, сжиженный газ, LNG
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 декабря 2018
Вторник, 18 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Билл Гейтс
Билл Гейтс
основатель Microsoft

Что должно волновать нас в XXI веке

Человеческий разум всегда тревожится. Это не обязательно плохо - в конце концов, если за вами гонится медведь, ваши переживания по этому поводу могут спасти вам жизнь. Хотя в наши дни большинству людей не приходится лишаться сна из-за медведей, современная жизнь дает множество других причин для волнений: терроризм, изменение климата, развитие ИИ, посягательство на частную жизнь и даже очевидный упадок международного сотрудничества. В своей увлекательной новой книге «21 урок XXI века» (21 Lessons for the 21st Century) историк Юваль Ной Харари создает полезную основу для противостояния этим страхам.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Американские букмекеры и украинские выборы

Рабочая поездка Юлии Тимошенко в Вашингтон, проведенная в рамках подготовки к президентской избирательной кампании, вызвала весьма нервную реакцию в окружении действующего Президента, которая вылилась в очередной «порохоботский» фейерверк в сетях. Мы же, со своей стороны, не будем оценивать уровень успешности этого визита, так же как не будем составлять баланс позитивных/негативных отзывов на него американских политиков и СМИ. В данном материале автор хотел коснуться одной из важных составляющих того фона, на котором происходила рабочая поездка ЮВТ в Вашингтон, а именно – социологии.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об инфляции в ноябре 2018 года

Инфляция на потребительском рынке по сравнению с октябрем составила 1,4%. За январь - ноябрь текущего года потребительские цены выросли на 8,9%. В годовом измерении (по сравнению с ноябрем 2017 года) инфляция составила 10%. Приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6±2 п. п. в текущем году, как это определено Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (Основные принципы), достигнута, скорее всего, не будет. Однако, есть предпосылки для достижения цели по инфляции 5±1% в среднесрочной перспективе.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016