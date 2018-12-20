Турция может передать купленные российские С-400 «для изучения» в США

В Турции допустили, что приобретенные у России зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400 будут переданы для изучения американским специалистам. Об этом Bloomberg рассказали два знакомых с обсуждением вопроса источника. Это, как полагают в Анкаре, позволит турецким властям контролировать ущерб от покупки вооружения у Москвы, поясняют собеседники агентства.

Подобную идею Турция, по их словам, выдвинула «в последние недели». Согласно ей, «шанс изучить какие-либо С-400, приобретенные у России», может появиться у американских техников. Остальных деталей этой инициативы источники не приводят. При этом Bloomberg отмечает, что ситуация развивается на фоне угроз американских властей ввести в отношении Анкары санкции, а также готовящейся сделки между США и Турцией по продаже последней американских ЗРК Patriot.

Напомним, что контракт между Москвой и Анкарой был заключен в декабре прошлого года, против него выступали в Вашингтоне. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу тем не менее впоследствии заявил, что эта сделка является «решенным делом» и не может быть отменена. Предполагается, что Анкара купит у Москвы четыре дивизиона ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд.