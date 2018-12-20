Горящие путевки: что это и кому подходят

Каждый, кто задумывался о поездке в теплые страны или об отдыхе за границей, сталкивался с выражением «горящая путевка». Солидная скидка одновременно и привлекательна, и заставляет задуматься, не обман ли это. Что же означает такое предложение от туроператора?

Обычно туры организуют заранее — за несколько месяцев, а то и за полгода. Бронирование отелей и билетов на самолет в этом случае будет намного дешевле, а стоимость поездки — доступнее. Также время нужно, чтобы успеть оформить загранпаспорта и открыть визы.

Если по мере приближения сроков отправления остаются непроданные места, турфирма предлагает скидку, чтобы получить хотя бы минимальную прибыль. Так и появляются горящие путевки, которые дают возможность в последний момент купить тур дешевле, чем остальным его участникам.

Плюсы и минусы горящих путевок

Главное преимущество такого предложения — цена. При удачном стечении обстоятельств, появляется возможность съездить за границу со скидкой почти 50%. Так можно побывать в странах, отдых в которых был слишком дорог. При этом вы получаете точно такой пакет услуг, как и те, кто купил его за полную стоимость.

У спецпредложений есть и свои минусы:

Часто до отправления остается меньше месяца. За этот срок нужно успеть уладить все дела, собрать средства в дорогу. Семейному человеку сложно взять и сорваться с места — отпуск у второй половины может быть в другом месяце, а дети не могут пропускать школу.

Нет времени на оформление документов. Даже если у вас есть действующий загранпаспорт, на открытие некоторых виз нужно от нескольких месяцев до полугода. Поэтому такие предложения подходят только тем, у кого уже есть необходимые разрешения на въезд.

Бесполезно заниматься поиском туров по сниженной цене в разгар сезона. В это время и так много желающих — все места заняты. Но если вы готовы поехать куда-то, когда большинство отпусков уже давно закончились, то такие путевки для вас.

Кому подойдут горящие путевки — для тех, кто может быстро подготовиться к поездке и уже оформлены необходимые документы. В этом случае можно существенно сэкономить на отдыхе. Всегда можно найти и купить тур на сайте Business Visit по сниженной цене.

Где отдохнуть в следующем году

Куда поехать — решение зависит от бюджета на отдых и личных предпочтений. Можно недорого съездить в Грузию, Болгарию или Турцию. В начале осени здесь уже гораздо меньше туристов, но погода стоит еще летняя. Это отличный шанс отдохнуть дешевле, чем в высокий сезон.

Желающие посмотреть на Европу могут купить тур по сниженной цене осенью или весной. Зимой популярны поездки в теплые страны: ОАЭ, Тунис, Таиланд, Гоа. В этих направлениях постоянно много туристов, но все-таки можно найти и специальные предложения в начале или конце сезона.