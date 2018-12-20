Горящие путевки: что это и кому подходят

Каждый, кто задумывался о поездке в теплые страны или об отдыхе за границей, сталкивался с выражением «горящая путевка». Солидная скидка одновременно и привлекательна, и заставляет задуматься, не обман ли это. Что же означает такое предложение от туроператора?
Обычно туры организуют заранее — за несколько месяцев, а то и за полгода. Бронирование отелей и билетов на самолет в этом случае будет намного дешевле, а стоимость поездки — доступнее. Также время нужно, чтобы успеть оформить загранпаспорта и открыть визы.
Если по мере приближения сроков отправления остаются непроданные места, турфирма предлагает скидку, чтобы получить хотя бы минимальную прибыль. Так и появляются горящие путевки, которые дают возможность в последний момент купить тур дешевле, чем остальным его участникам.
Плюсы и минусы горящих путевок
Главное преимущество такого предложения — цена. При удачном стечении обстоятельств, появляется возможность съездить за границу со скидкой почти 50%. Так можно побывать в странах, отдых в которых был слишком дорог. При этом вы получаете точно такой пакет услуг, как и те, кто купил его за полную стоимость.
У спецпредложений есть и свои минусы:
Кому подойдут горящие путевки — для тех, кто может быстро подготовиться к поездке и уже оформлены необходимые документы. В этом случае можно существенно сэкономить на отдыхе. Всегда можно найти и купить тур на сайте Business Visit по сниженной цене.
Где отдохнуть в следующем году
Куда поехать — решение зависит от бюджета на отдых и личных предпочтений. Можно недорого съездить в Грузию, Болгарию или Турцию. В начале осени здесь уже гораздо меньше туристов, но погода стоит еще летняя. Это отличный шанс отдохнуть дешевле, чем в высокий сезон.
Желающие посмотреть на Европу могут купить тур по сниженной цене осенью или весной. Зимой популярны поездки в теплые страны: ОАЭ, Тунис, Таиланд, Гоа. В этих направлениях постоянно много туристов, но все-таки можно найти и специальные предложения в начале или конце сезона.
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