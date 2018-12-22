The Hollywood Reporter составил список худших фильмов года

Критики из журнала The Hollywood Reporter полагают, что кинофильм «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли является худшей картиной этого года. Список из наименее удачных, по оценке издания, лент опубликован на его сайте.

По мнению критиков, фильм «Кодекс Готти» Кевина Конноли «лишен напряжения», «местами нелепый, а местами просто скучный». Кроме того, в публикации отмечается, что картину «можно назвать прославляющей мафию», поскольку по сюжету Джон Готти, роль которого исполнил Траволта, «является любящим семьянином и, в целом, приятным парнем».

Второе место в «антирейтинге» заняла картина «Робин Гуд: Начало» Отто Батхёрста. Согласно приведенной в публикации оценке, в фильме, в частности, неудачно подобрано бутафорское оружие и костюмы для актеров. По мнению критика издания, «получилось хуже, чем кто-либо мог представить». «Все, кто имеют отношение к этому безобразию, должны тем или иным образом публично покаяться», — говорится в материале.

Замыкает первую «тройку» самых неудачных лент по версии The Hollywood Reporter фильм «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули. По приведенной изданием оценке, картина завершает, «возможно, одну из худших киносерий в недавней истории». Как отмечается, создатели ленты безуспешно «пытаются превратить, одну из, вероятно, самых скучных пар, когда-либо показанных на киноэкране, в захватывающих персонажей».

В первой «пятерке» также фильмы «Сама жизнь» Дэна Фогельмана и «Веном» Рубена Фляйшера. Кроме того, в список вошли картины «Щелкунчик и четыре королевства» Лассе Халльстрёма и Джо Джонстона, «Лос-Анджелес в огне» Дениз Гамзе Эргювен, «Операция «Шаровая молния» Жозе Падильи, «Излом времени» Авы ДюВерней, а также «Суспирия» Луки Гуаданьино.