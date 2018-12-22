Богатейшие люди мира потеряли за год $511 млрд

В течение 2018 года богатейшие люди мира потеряли $511 млрд, выяснил Bloomberg. К снижению рынков в конце года, по его данным, привели напряженность в мировой торговле и опасения по поводу рецессии в США. В результате этого, как замечает агентство, совокупный чистый капитал 500 самых богатых людей мира, вошедших в Bloomberg Billionaires Index, сократился к вечеру 21 декабря до $4,7 трлн.

Даже состоянию основателя Amazon Джеффа Безоса, который в этом году получил наибольшую прибыль, не удалось избежать волатильности, замечает Bloomberg. По оценке агентства, в сентябре капитал бизнесмена достигал $168 млрд, однако позже он сократился на $53 млрд. Эта сумма, как отмечает Bloomberg, сама по себе превышает рыночную стоимость американской авиакомпании Delta Air Lines Inc. или Ford Motor Co. В итоге к концу года, по информации агентства, состояние Безоса составило $115 млрд.

Однако даже такие показатели, как замечает Bloomberg, выглядят успешными по сравнению с положением основателя Facebook Марка Цукерберга. С января агентство зафиксировало у него наибольший убыток. В связи с тем, что его компания постоянно переживала кризисы, предприниматель потерял за год $23 млрд. Общий капитал бизнесмена в декабре Bloomberg оценивает в $49,7 млрд.

Самая же большая когорта в Bloomberg Billionaires Index — американские миллиардеры (их в списке 173) — потеряла с начала 2018-го 5,9% от совокупного состояния, подсчитало агентство. Общий капитал богатейших американцев оно оценило в $1,9 трлн.

С проблемами в этом году, по данным Bloomberg, столкнулись и азиатские предприниматели (их в рейтинге агентства 128). Эти миллиардеры за год, по оценкам Bloomberg, потеряли в общей сложности $144 млрд.

У Ближнего Востока был еще более неспокойный год, напоминает агентство: многие миллиардеры в Саудовской Аравии были арестованы за коррупцию. И несмотря на то, что часть из них была освобождена, сомнения и страх относительно методов борьбы со взяточничеством королевского дворца «вызвали заморозку в саудовской экономике», замечает Bloomberg.

Самый богатый человек королевства, принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, освобожденный в марте после 83 дней содержания под стражей, потерял $3,4 млрд. С момента, когда его капитал достиг максимального значения в 2014 году, состояние принца теперь сократилось на 60% до $14,4 млрд, замечает агентство.

Также потери в 2018 году, по оценкам Bloomberg, несли большинство европейских миллиардеров — от основателя Zara Амансио Ортеги до бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.