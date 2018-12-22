США вернут картину, похищенную из Днепропетровская во Вторую мировую войну

Соединенные Штаты Америки вернут в Украину картину, похищенную во время Второй мировой войны. Об этом Посольство Украины в США сообщил в Facebook.
Отмечается, что Посольство вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР проводят процедуру возврата картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая во время Второй мировой войны исчезла из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.
«Сейчас это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу», — подчеркнули в посольстве.
Сейчас идет финальный этап рассмотрения судом иска, по результатам которого картина должна быть официально возвращена Соединенными Штатами в Украину. Для подтверждения происхождения картины именно из Днепропетровского музея посольство передало в суд необходимые доказательства и ожидает передачи полотна.
Также посол Валерий Чалый получил письмо от американцев, у которых картина находилась последние 30 лет и которые не знали о том, что она была похищена.
«Они приветствуют восстановление справедливости и выразили уверенность, что это художественное наследие вернется к своим правомочным владельцам — народу Украины. Со своей стороны посол Украины в США поблагодарил американцев за такую ответственную позицию в духе стратегического партнерства двух государств и дружбы их народов», — сообщили в посольстве.
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