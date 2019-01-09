МВФ спрогнозировал уровень инфляции в Украине в 2019 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что инфляция по итогам 2019 года составит 7%. Об этом говорится в обзоре МВФ.

Отмечается, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса должно помочь постепенно довести инфляцию до чуть менее 7% к концу 2019 года.

В то же время, в целевой диапазон, обозначенный Национальным банком (5±1%), инфляция должна войти в начале 2020 года, прогнозируют эксперты МВФ.

Отметим, что рост потребительских цен в Украине в ноябре 2018 года составил 1,4% и с начала года достиг 8,9%. В годовом измерении инфляция составила 10%.