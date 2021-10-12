Депутат Трухин позволяет себе так много, потому что не боится ответственности, - эксперт

Депутат от «Слуги народа» Александр Трухин не понес ответственности за резонансное ДТП, не понесет он ответственности и за попытку захвата власти в бюджетном комитете.

Об этом заявил кандидат наук в сфере госуправления, эксперт Аналитического центра «Украинская Фабрика Мысли» Юрий Гаврилечко, комментируя скандал вокруг «пленок Трухина».

Напомним, ранее в СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента. Никаких последствий для депутата данный скандал, как и скандал вокруг недавнего пьяного ДТП, не имел.

«Трухин ведет себя так по той простой причине, что может. Вот получилось же пока что пропетлять из скандала з ДТП. Где, между прочим, именно Офис президента приложил максимум усилий, чтобы ситуация была наиболее благоприятна для господина Трухина.... Как гласит известная народная мудрость — „Что ж я сделал тебе такого хорошего, что ты мне такое западло организовываешь?“. Ну, вот здесь, к сожалению, нечто похожее наблюдается. Плюс, давайте вспомним, недавнюю внезапную смерть Антона Полякова. Все заметили, что Галина Третьякова, написала : „О, минус один враг“. Но мало кто заметил продолжение данного поста — о том, что ее беспокоит только ситуация со „слугами“, а вот на всех остальных ей глубоко наплевать. Так вот, пока за спиной есть поддержка, то почему бы не позволить себе подобные вещи? Не потому, что это нужно, целесообразно, а потому что это можно, за это ничего не будет», — отметил эксперт.

Он считает, что в украинской политической системе в целом есть большая проблема, которая заключается в отсутствии зримой и ощутимой ответственности за слова и действия.

«Даже так называемая политическая ответственность в украинских реалиях не более чем набор слов. Потому что вся тридцатилетняя история украинской независимости говорит о том, что сегодня ты можешь быть в одной партии, завтра в другой, послезавтра в третьей. И, таким образом, стать депутатом Рады нескольких созывов от зачастую диаметрально противоположных по идеологии партий. В других странах политическая ответственность это когда ты что-то не то делаешь, тебя просят из партии, и ты больше никогда в политический истеблишмент не возвращаешься, становишься нерукопожатным. У нас нечто похожее есть? Нет!», — отметил он.

Гаврилечко видит проблему в том, что в обществе нет запроса на очищение политики.

«Людей, походу, все устраивает. Раз такого запроса нет, будем и дальше видеть нечто подобное», — отметил он.