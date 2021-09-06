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Немецкие социал-демократы опережают партию Меркель

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Немецкие социал-демократы опережают партию Меркель

Социал-демократическая партия Германии СДПГ продолжает опережать партию канцлера Ангелы Меркель ХДС (Христианско-демократический союз) и «Зеленых», свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Insa.

По данным опроса, за СДПГ в настоящий момент готовы голосовать 26% избирателей, за ХДС — 20,5%, за «Зеленых» — 15,5%.

Свободная демократическая партия может претендовать на 12,5%, правая «Альтернатива для Германии» — на 11%, «Левые» — на 6,5% голосов.

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Тенденция продолжается с начала сентября. Репрезентативный опрос проведен по заказу таблоида Bild.

СДПГ, ХДС/ХСС, Бундестаг
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