Немецкие социал-демократы опережают партию Меркель

Социал-демократическая партия Германии СДПГ продолжает опережать партию канцлера Ангелы Меркель ХДС (Христианско-демократический союз) и «Зеленых», свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Insa.
По данным опроса, за СДПГ в настоящий момент готовы голосовать 26% избирателей, за ХДС — 20,5%, за «Зеленых» — 15,5%.
Свободная демократическая партия может претендовать на 12,5%, правая «Альтернатива для Германии» — на 11%, «Левые» — на 6,5% голосов.
Тенденция продолжается с начала сентября. Репрезентативный опрос проведен по заказу таблоида Bild.
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