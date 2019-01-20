Более ста тысяч греков собрались в центре Афин протестовать против соглашения с Македонией

Более 100 тысяч человек собрались в воскресенье в центре Афин на площади Синтагма у стен греческого парламента на массовый митинг против соглашения со Скопье. Об этом со сцены установленного на площади большого экрана объявили организаторы манифестации, передает ТАСС с места событий.

При этом, по словам организаторов, ожидается участие до 600 тысяч человек, потому что многие автобусы с группами протестующих еще не успели прибыть на место проведения акции.

Тысячи демонстрантов с греческими флагами в руках исполняют на площади греческий гимн и поют патриотические песни, скандируют лозунги против «предательского соглашения со Скопье» и требуют, чтобы премьер-министр Греции Алексис Ципрас отказался от ратификации документа, по которому Республика Македония станет называться «Республикой Северная Македония».

В митингах участвуют представители политических и общественных организаций из всех регионов Греции, представители монашеской братии со Святой горы Афон, ряд митрополитов Элладской православной церкви, которые выступают категорически против соглашения о переименовании бывшей югославской республики. Тут присутствуют и представители органов местного самоуправления из греческой области Македония, а также представители греческой диаспоры США, Канады и других стран.

Согласно опубликованному в воскресенье греческой газетой Eleftheros Typos опросу общественного мнения, проведенному социологической компанией MRB, около 70% греков выступают против соглашения, заключенного Афинами со Скопье о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию. Любопытно, что даже большинство избирателей правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексиса Ципраса настроены против соглашения со Скопье. Согласно опросу, лишь один из четырех (24%) таких избирателей его поддерживает, а против — 50% опрошенных сторонников СИРИЗА.

17 июня 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. 19 января соглашение со Скопье о переименовании Республики Македонии в Республику Северная Македония поступило на ратификацию в парламент Греции, в понедельник законопроект рассмотрит постоянный комитет национальной обороны и иностранных дел греческого парламента.

По словам председателя парламента Никоса Вуцаса, «до конца следующей недели Преспанское соглашение будет ратифицировано». Не исключено, что голосование на пленарном заседании по соглашению со Скопье пройдет уже в среду или четверг.

Правительство Греции рассчитывает, что ему удастся заручиться голосами от 151 до 155 депутатов, чтобы ратифицировать Преспанское соглашение в 300-местном однопалатном парламенте страны.