Кличко назвал сроки открытия Подольско-Воскресенского моста в Киеве

В столице планируют открыть автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост через полтора-два года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Сейчас на Подольско-Воскресенском мосту ведутся работы по монтажу вязов. Сейчас вы пока можете видеть ржавую конструкцию — это подпорки. Уже летом мы их уберем и станет видно, какой это красивый мост», — отметил мэр столицы, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Он отметил, что мост будет двухуровневый. Верхний уровень — для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена.
По словам Кличко, за все годы на строительство моста потратили около 5 млн грн бюджетных средств. Для его завершения нужно еще 7 млн грн.
«При условии надлежащего финансирования нужно примерно 1,5-2 года, чтобы запустить сначала автосообщение через мост. А потом можно говорить о строительстве метро. Я знаю, что жители Троещины очень ждут воплощения этого проекта. Мы должны его реализовать. Многие мэры обещали, что достроят этот мост. Я тоже обещал и хочу это сделать!», — отметил Кличко.
Он также отметил, что город уже начал большой инфраструктурный проект продления зеленой ветки киевского метро на Виноградарь. По словам мэра, подготовительные работы по сооружению 2-х новых станций «Мостицкая» и «Проспект Правды» уже начались.
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