В Гааге фасады трех домов обрушились в результате взрыва

Три дома частично разрушены при взрыве в Гааге на западе Нидерландов. Об этом в воскресенье сообщил местный новостной портал RTL News

По его данным, под завалами могут находиться люди, их число не уточняется.

По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.

В настоящий момент жителей домов, фасады которых обрушились после хлопка, эвакуируют. Существует опасность, что обрушится весь блок домов, отмечают в аварийных службах.