Трибунал в Гааге подтвердил вину России в утрате «Нафтогазом» активов в Крыму, - Коболев

Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате НАК «Нафтогаз Украины» своих активов в Крыму, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

«Решение позитивное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось, что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, т.е. предоставить НАК „Нафтогаз Украины“ компенсацию», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Коболев отметил, что стоимость утраченных в результате аннексии Крыма активов компания оценивает в сумму до $5 млрд.

«Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации», — добавил он.

Как сообщалось, Российской Федерации 15 февраля 2016 года было вручено официальное письменное уведомление НАК «Нафтогаз Украины», ГАО «Чорноморнафтогаз», ПАО «Укртрансгаз», ДК «Ликво», ПАО «Укргазвыдобування», ПАО «Укртранснафта» и ДК «Газ Украины» об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы «Нафтогаз» на территории Крыма.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Сумма иска «Нафтогаза» к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигла $8 млрд.