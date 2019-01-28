Протесты «желтых жилетов» во Франции уже забрали 11 жизней

Одиннадцать человек погибли во Франции за время протестных акций, которые начали «желтые жилеты» 17 ноября. Об этом, как передает ТАСС, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

«Одиннадцать человек потеряли жизнь с начала этого кризиса», — сказал Макрон, трансляция выступления которого ведется в Twitter президента. При этом он подчеркнул, что «ни одна из этих жертв не была вызвана действиями сил правопорядка».