Макрон в начале недели обратится к нации с «важными объявлениями»

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать «важные объявления» в начале следующей недели. Как пишет Reuters, об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента после жестких субботних протестов в стране.

«Президент республики, безусловно, сделает важные объявления», — заявил Бенджамин Гриво. Он не предоставил никаких подробностей о сроках или о том, что может объявить Макрон.

В пятницу у Макрона заявили, что президент обратится к народу в начале следующей недели. Власть уже отказалась от запланированного увеличения налога на топливо, но этот шаг не остановил протестное движение «желтых жилетов», которое требует снижения налогов, повышения минимальной заработной платы и пенсии.

8 декабря по всей Франции протестовали 125 тыс. человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций — арестовали.