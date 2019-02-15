Глава МИД Польши снова выступил против «Северного потока — 2»

Польша и США разделяют негативные убеждения в отношении реализации «Северного потока — 2», заявил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
«Польская и американская стороны разделяют негативные убеждения в отношении реализации этого проекта для энергетической безопасности ЕС», — сказал министр, добавив, что в Варшаве следят за дискуссией в Брюсселе вокруг регулирования «Северного потока — 2».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору «Северного потока — 2» осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина и США.
Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии 13 февраля согласовали поправки к Газовой директиве ЕС. Согласно законопроекту все будущие газопроводы не из стран ЕС, включая «Северный поток — 2», должны будут соблюдать правила ЕС. Однако при этом предполагается возможность предоставления на определенных условиях исключений из правил, таким образом судьбу газопровода будет решать не ЕС, а Германия.
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