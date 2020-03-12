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В Польше назвали «Северный поток-2» угрозой для Европы

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В Польше назвали «Северный поток-2» угрозой для Европы

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы. Об этом он заявил в интервью РБК. «Северный поток-2» представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности. «Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — „Газпрома“. Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок», — заявил министр. По его словам, газопровод не повышает диверсификацию ни поставщиков энергии, ни поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.

Отвечая на вопрос, намерена ли Варшава продлить с Россией контракт о транзите газа, Чапутович заявил, что «Польша готова к любому сценарию», но отказался раскрывать стратегию Варшавы на переговорах. Текущий контракт на транзит газа между Польшей и Россией истекает в мае 2020 года. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отказался от комментариев.

Ранее уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил о намерениях поднять цену на транзит российского газа через Польшу. «Это просто бизнес. Мы постараемся сделать так, чтобы это (транзит газа в Германию, — Ред.) не происходило бесплатно, как сейчас. 21 млн злотых в год за эти миллиарды кубометров, прокачанных на 660 км, — это ноль», — утверждал он. Наимский считает, что Польша долгие годы покупала газ у «Газпрома» по ценам выше, чем у европейских поставщиков. По его словам, в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья страна потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (от €11,7 млрд до €23,35 млрд).

Позиция Польши в отношении «Северного потока-2» совпадает с позицией США и Украины. В декабре прошлого года в действие вступили санкции против проекта, они предусматривают ограничения для иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства газопровода. В Европе основным сторонником реализации проекта является Германия.

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Запустить «Северный поток-2» планировали в 2019 году, однако после введения американских санкций возникли проблемы с его завершением. В частности, швейцарский подрядчик Allseas, который прокладывал трубы, объявил о приостановке работы. В связи с этим введение «Северного потока-2» отложили до конца 2020 года. Президент Владимир Путин заявлял о готовности России самостоятельно достроить трубопровод.

Северный поток-2, Яцек Чапутович
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