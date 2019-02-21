Войти
Украина собирается расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю
дружба народов
Украина собирается расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю
Порошенко в ООН озвучил число погибших за пять лет украинцев
резонанс
Порошенко в ООН озвучил число погибших за пять лет украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Климкин хочет ввести двойное гражданство со всеми странами, кроме России

319
Климкин хочет ввести двойное гражданство со всеми странами, кроме России

Украина должна ввести двойное гражданство со всеми странами, кроме России, заявил глава МИД Павел Климкин.

«Для внедрения двойного гражданства нужен политический консенсус. Нам нужно начать серьезную дискуссию о введении двойного гражданства, за исключением России!», — сказал он в опубликованном в четверг интервью изданию «Цензор.НЕТ».

При этом он подчеркнул, что никакого двойного гражданства с Россией не может быть, поскольку страны находятся «в состоянии войны».

Министр сказал, что «десятки тысяч украинских граждан параллельно имеют паспорта соседних стран». «У нас есть внутренние цифры и по Венгрии, и по Румынии. Это десятки тысяч», — добавил он.

По словам главы МИД, он уже поднимал вопрос о необходимости такого законопроекта, но выразил сомнение, что документ будет готов до выборов. «Я думаю, что разработка проекта и дискуссия могут длиться несколько месяцев. Наработки уже есть. Примерно понятно, какими должны быть критерии».

При этом министр высказал мнение, что «эта дискуссия должна быть не политической, а общественной». «Общество должно это поддержать», — сказал Климкин, но признал, что «есть люди, которые это не поддерживают».

Читайте также: Беларусь продает Украине уголь из ЛДНР

Отметним, что двойное гражданство в Украине не запрещено, но национальное законодательство его не признает. Закон «О гражданстве» содержит норму о том, что если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины.

гражданство, Павел Климкин, двойное гражданство
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 февраля 2019
Среда, 20 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Электоральная пирамида кандидата П

Это называется просто - добровольно и демонстративно сыграть в будущую «нулевую легитимность». Когда и внешний, и внутренний политический рынки категорически отказываются от признания твоего «результата». После чего де-юре и де-факто обязательно начинается дорога к падению.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О росте ВВП и «интенданте королевских финансов»

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, как ускорять рост ВВП. Ну сплошной «комсомол» – план по валу, вал по плану. Главное, чтобы были амбициозные планы, и чтобы под шумок этих планов можно было кому-то «осваивать бюджеты», а кому-то пиариться. А какие будут среднесрочные последствия (не говоря уж о долгосрочных), в чем цель этих синтетических цифр, свидетельствуют ли они о качестве развития экономики – практические никому из чиновников и мейнстримных экономистов не интересно.
Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Почему молчит Зеленский

Зеленский, примерив на себя маску «не Петя, не Юля», может её в одночасье и потерять, если совершит нечто, идущее вразрез с ожиданиями электората. К тому же по нему будет бить «тяжёлая артиллерия» штаба ПАПа, всерьёз опасающегося поражения от шоумена.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016