Климкин хочет ввести двойное гражданство со всеми странами, кроме России

Украина должна ввести двойное гражданство со всеми странами, кроме России, заявил глава МИД Павел Климкин.

«Для внедрения двойного гражданства нужен политический консенсус. Нам нужно начать серьезную дискуссию о введении двойного гражданства, за исключением России!», — сказал он в опубликованном в четверг интервью изданию «Цензор.НЕТ».

При этом он подчеркнул, что никакого двойного гражданства с Россией не может быть, поскольку страны находятся «в состоянии войны».

Министр сказал, что «десятки тысяч украинских граждан параллельно имеют паспорта соседних стран». «У нас есть внутренние цифры и по Венгрии, и по Румынии. Это десятки тысяч», — добавил он.

По словам главы МИД, он уже поднимал вопрос о необходимости такого законопроекта, но выразил сомнение, что документ будет готов до выборов. «Я думаю, что разработка проекта и дискуссия могут длиться несколько месяцев. Наработки уже есть. Примерно понятно, какими должны быть критерии».

При этом министр высказал мнение, что «эта дискуссия должна быть не политической, а общественной». «Общество должно это поддержать», — сказал Климкин, но признал, что «есть люди, которые это не поддерживают».

Отметним, что двойное гражданство в Украине не запрещено, но национальное законодательство его не признает. Закон «О гражданстве» содержит норму о том, что если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины.