В Японии из больницы выписан ребенок, родившийся с самым маленьким весом в мире

Мальчик, родившийся в августе прошлого года в токийской больнице при Университете Кэйо при весе всего 268 грамм, благополучно выписан во вторник, поскольку его организм развивается нормально, и он больше не нуждается в наблюдении врачей. Об этом сообщило агентство Kyodo.
За это время он набрал почти 3 кг и сейчас способен самостоятельно пить материнское молоко. Из-за аномалии, находясь в утробе матери, ребенок практически не рос, и врачи приняли решение провести кесарево сечение на 24 неделе беременности.
Первое время младенец был настолько маленький, что помещался на двух ладонях. Врачи в отделении интенсивной терапии с помощью специального оборудования помогали ему дышать и питаться. В результате постепенно ребенок начал расти и набирать вес.
Теперь он будет официально зарегистрирован в реестре, который ведет американский Университет Айова, как младенец мужского пола с самым маленьким в мире весом при рождении, которому удалось выжить. Предыдущий рекорд принадлежал мальчику из Германии, появившемуся на свет в 2009 году — его вес составлял 274 грамма. Самая маленькая в мире девочка весом 252 грамма также родилась в Германии.
В мире зарегистрированы всего 23 случая, когда детям, родившимся с весом меньше 300 грамм, удавалось выжить. Почти все из них девочки и только четверо — мальчики.
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