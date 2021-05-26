Кабмин предлагает увеличить госпомощь при рождении ребенка до 50 тысяч

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде увеличить размер государственной помощи, выплачиваемой гражданам при рождении ребенка, на 8 тыс. 720 грн — до 50 тыс. грн с 1 января 2022 года.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

Согласно предлагаемому порядку, выплата 25% помощи будет проводится единоразово, а остальная сумма на протяжении последующих 36 месяцев равными частями.

Кроме того, предполагается, что с 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января данная помощь будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.

В случае принятия данного закона увеличится также размер помощи при усыновлении, так как данная помощь предоставляется в размере, установленном для выплат помощи при рождении.