Кабмин предлагает увеличить госпомощь при рождении ребенка до 50 тысяч

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде увеличить размер государственной помощи, выплачиваемой гражданам при рождении ребенка, на 8 тыс. 720 грн — до 50 тыс. грн с 1 января 2022 года.
Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.
Согласно предлагаемому порядку, выплата 25% помощи будет проводится единоразово, а остальная сумма на протяжении последующих 36 месяцев равными частями.
Кроме того, предполагается, что с 1 января 2023 года и в дальнейшем ежегодно с 1 января данная помощь будет увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.
В случае принятия данного закона увеличится также размер помощи при усыновлении, так как данная помощь предоставляется в размере, установленном для выплат помощи при рождении.
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