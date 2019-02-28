Из-за решения КСУ будут закрыты 70 дел против чиновников

Около 70 уголовных дел должны быть закрыты постановлением суда или прокурора вследствие признания неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Сейчас изучаем ЕРДР, чтобы назвать точную цифру всех производств... По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты», — сказал он.

Если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора. Когда обвинительный акт уже в суде — соответствующее решение принимает судья. Об этом говорится в п.4 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса, отметил Холодницкий.

Он назвал решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК «ударом по реформам».

«Учитывая, что некоторые депутаты комментируют как несовершенный закон, который сами же принимали, то все эти три года антикоррупционные органы все правильно делали. Это лишнее тому подтверждение», — считает руководитель САП.

«Тем не менее, работа бюро и прокуратуры продолжается. Кроме „незаконного обогащения“, есть еще „присвоение“, „недекларирование“, „взятки“. Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось», — добавил он.

Напомним, 26 февраля КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2014 году. Это было одним из требований ЕС выполнения Плана действий по визовой либерализации.

Статья 368-2 УК, среди прочего, предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за получение чиновником активов, не подтвержденных официальными доходами. Те же деяния, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, наказывались лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, а служащим с особо ответственным положением — лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.