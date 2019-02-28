Подкуп в законе. Как власть покупает лояльность пенсионеров перед выборами

Март 2019 обещает пенсионерам много перемен. В частности, 10,2 млн. пенсионеров получат пенсии, пересчитанные по новым правилам. Такой перерасчет предусмотрен законом о пенсионной реформе, принятым в октябре 2017 года.

Впрочем, без сюрпризов не обошлось. Как стало известно на днях, 1,9 млн. пенсионеров получат в марте и апреле доплаты к пенсиям в размере 2410 грн. Это уже второе политическое решение Кабмина о раздаче населению денег. В конце января появилась информация, что украинцы вместе с пенсиями получат наличными и субсидии.

Население получит эти выплаты накануне выборов, и такая щедрость правительства вполне вписывается в поведение нескольких поколений предшественников: увеличить социальные расходы накануне выборов, чтобы задобрить электорат.

Запланированная индексация

Пенсионная реформа предусматривает автоматическую индексацию пенсий в зависимости от двух показателей: 50% уровня роста инфляции за год и 50% роста средней зарплаты. Индексацию следует проводить ежегодно, начиная с 1 марта 2019 года.

Увеличение средней зарплаты, то есть дохода, с которого уплачены взносы, — 1,17. По данным Минсоцполитики, в марте 2019 пенсии будут перечислены 10,2 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 грн.

«Это не значит, что все получат по 255 грн, ведь средства распределяются в соответствии с формулой», — говорится в разъяснении министерства. Реальное повышение произойдет для 8 млн пенсионеров. Оно не будет меньше 100 грн.

Доплаты профинансируют владельцы «евроблях»

Осенью 2018 года, во время доработки бюджета-2019, правительство заложило дополнительный ресурс для Пенсионного фонда — 1 млрд грн от растаможки «евроблях». Правда, тогда эта цифра была условной. Понимание, сколько на самом деле государство получит от легализации авто с иностранной регистрацией не было.

Результат превзошел все прогнозы: таможенники оформили 195,2 тыс транспортных средств. По данным Минфина, общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей, нарушивших таможенный режим, достигла 8,65 млрд. грн. Именно эти деньги пойдут на пенсионные доплаты. На них нужно 4,5 млн. грн.

Кто получит эти деньги?

«У 2,5 млн. пенсионеров пенсии меньше прожиточного минимума. Даже после пересчета на коэффициент 1,17 они не выходят на более высокий уровень. Однако у 1,9 млн. из этих людей есть полный страховой стаж. Именно они получат по две доплаты по 1 205 грн в марте и апреле», — пояснил министр социальной политики Андрей Рева.

Далее размер их пенсий будет таким, как предусматривает индексация.

Выборы победили экономическую целесообразность

Раздувание социальных расходов и, как следствие, увеличение доходов отдельных категорий граждан обычно ускоряет инфляцию. Однако в этом случае эффект будет минимальным, уверяют в Национальном банке.

«По оценкам НБУ, дополнительное влияние анонсированных мероприятий на годовой показатель инфляции составит менее 0,1 процентного пункта в конце 2019 благодаря более высокой склонности к потреблению лиц со сравнительно низким уровнем доходов, а также из-за некоторого повышения инфляционных ожиданий», — уточнили в пресс- службе НБУ.

Направление дополнительного ресурса на социальные расходы вполне вписывается в попытки власти задобрить электорат перед выборами вместо того, чтобы частично закрыть дыры в бюджете Пенсионного фонда. В свое время правительства Юлии Тимошенко и Николая Азарова также активно практиковали финансовые игры с электоратом.

Предвыборные «фишки» предшественников

2008 год. Правительство Тимошенко принимает политическое решение выплатить каждому вкладчику Сбербанка СССР до 1 тыс грн. Расходы бюджета составили 5,8 млрд. грн, компенсацию получили около 6,4 млн. человек. В октябре 2009 года, за три месяца до президентских выборов, Кабмин Тимошенко вносит изменения в государственный бюджет и в посткризисных условиях повышает социальные стандарты.

2012 год. За пять месяцев до парламентских выборов, Верховная Рада одобряет законопроект Кабмина Азарова о внесении изменений в государственный бюджет по решению социальных вопросов. Доходы и расходы финплана увеличены на 33,3 млрд. грн. Средства пошли на повышение пенсий, увеличение прожиточного минимума и социальных выплат незащищенным категориям населения.

2012 год. В государственном бюджете появляется статья «Доступное жилье» — программа льготной ипотеки для молодых семей. Ипотека под 3% годовых стала социальной «фишкой» президента Виктора Януковича.

«Разумнее было бы оставить поступления от „евроблях“ в резерве на непредвиденные обстоятельства. Тем более, что ожидается замедление экономического роста», — говорит аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Риски повторения задержек с выплатой пенсий реальные: в этом году ПФ продолжает страдать от кассовых разрывов и занимает деньги с единого казначейского счета.

«Доплаты пенсионерам — это своеобразная раздача гречки. К государственной политике преодоления бедности они имеют отдаленное отношение. Политика должна быть продуманной и долгосрочной, одноразовые же выплаты устойчивого эффекта не дадут», — считает заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Для пенсионеров эти деньги не будут лишними, но альтернативных вариантов, которые дали бы большую эффективность, даже не просчитывали, резюмирует эксперт.

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