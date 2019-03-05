Клинтон не будет участвовать в следующих выборах президента США

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Об этом она сообщила в интервью телеканалу News 12.
«Я не буду баллотироваться. Но я собираюсь продолжить работать, выступать и отстаивать то, во что я верю», — сказала она.
Клинтон добавила, что обеспокоена положением дел в стране. По ее словам, она никогда в жизни еще не видела столь сильной разделенности в обществе. Клинтон также пообещала активно участвовать в политике и в 2020 году поддерживать кандидатов от демократов.
«Я собираюсь сделать все, что могу, чтобы помочь демократам вернуть Белый дом», — сказала она.
В конце октября 2018 года Клинтон, которая в 2016 году баллотировалась в президенты и была соперницей Дональда Трампа, не исключала возможности принять участие в предстоящих выборах. Она рассказала, что хотела бы быть президентом, однако не стала однозначно говорить о своем выдвижении в 2020 году. В ответ Трамп заявил, что был бы «очень счастлив» снова соревноваться с Клинтон на президентских выборах.
В феврале о желании выдвинуть свою кандидатуру объявил член Демократической партии и сенатор от штата Вермонт 77-летний Берни Сандерс. В 2016 году он боролся за участие в президентских выборах, однако в итоге уступил Клинтон.
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