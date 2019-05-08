Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе

Двое школьников, вооруженные пистолетами, ворвались в научно-техническую школу Денвера, штат Колорадо, США, и открыли огонь, в результате чего один ученик погиб, еще семеро получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
По словам шерифа округа Дуглас в пригороде Денвора Тони Сперлока, злоумышленники открыли огонь в двух разных классах.
«Два человека вошли в школу STEM, прошли глубоко внутрь школы и открыли стрельбу по студентам в двух отдельных местах», — сказал Сперлок.
В результате нападения 18-летний школьник погиб, еще несколько жертв стрельбы находятся в тяжелом и среднем состоянии в местных больницах и в хирургии.
По данным Colorado Public Radio, подозреваемые в стрельбе задержаны. Один из них 18-летний Девон Эриксон, другой — несовершеннолетний, его имя не называется.
Заместитель шерифа Холли Николсон-Клут рассказал, что полицейские прибыли в школу через две минуты после получения первой информации о стрельбе, в этот момент еще были слышны выстрелы.
«Быстрая реакция офицеров, прибывших в школу, помогла спасти жизни», — сказал Сперлок.
В школе STEM учатся более 1850 человек — отдетского сада до 12 класса.
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