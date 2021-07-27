В США забили кирпичами мужчину, стрелявшего по людям

Участники вечеринки в США кирпичами забили до смерти вооруженного мужчину, открывшего огонь по собравшимся, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в понедельник в городе Форт-Уэрт в Техасе. По данным полиции, на вечеринке завязалась ссора, после чего один из участников открыл огонь и ранил одного человека. Гости начали преследовать стрелявшего.

Как сообщает телеканал, во время погони вооруженный мужчина начал стрелять по бежавшим за ним людям, по меньшей мере двое человек получили ранения, позднее один из них скончался. Преследователи начали кидать в стрелявшего кирпичи. Когда его удалось остановить, мужчине нанесли несколько ударов как минимум одним кирпичом, в результате полученных травм он скончался на месте.

Позднее в медучреждения были доставлены трое пострадавших с легкими ранениями, их жизни ничего не угрожает. Полиция расследует обстоятельства случившегося.