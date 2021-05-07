В США шестиклассница устроила стрельбу в школе

В школе американского города Ригби (штат Айдахо) шестиклассница открыла по людям огонь из пистолета, пострадали три человека. Об этом сообщает CNN.
Стрельбу прекратил один из учителей, который сумел отобрать оружие у девочки. «Во время стрельбы учитель обезоружил ученицу и задержал ее до тех пор, пока правоохранительные органы не взяли ее под стражу», — сказал шериф округа Джефферсон Стив Андерсон.
Ранены два ученика и один взрослый, их жизни вне опасности.
Сейчас подозреваемая находится под стражей. Прокурор округа Джефферсон Марк Тейлор уточнил, что ей могут предъявить обвинения по трем пунктам, включая покушение на убийство. Возможный мотив пока неизвестен.
В апреле один из учеников города Ноксвилл (штат Теннесси) завязал в своей школе перестрелку с полицией. В итоге пострадал один из офицеров, нападавшего убили ответным огнем.
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