Застреливший восемь человек американец хранил дома 22 тысячи патронов

В США в доме пожилого мужчины, который устроил стрельбу в городе Сан-Хосе (штат Калифорния), нашли 12 единиц оружия и 22 тыс. патронов, сообщил офис шерифа калифорнийского округа Санта-Клара. Имя стрелка в пресс-релизе не называется.

«В результате первичного обыска места жительства подозреваемого было обнаружено несколько канистр с бензином, предположительно, «коктейли Молотова», 12 единиц огнестрельного оружия и примерно 22 тыс. боеприпасов различных типов. Считается, что подозреваемый намеренно подверг жилище уничтожению",— говорится в документе.

26 мая мужчина устроил стрельбу на встрече профсоюза железнодорожной компании VTA. Погибли девять человек, включая его самого. Газета Los Angeles Times сообщала со ссылкой на источники, что незадолго до инцидента мужчина поджег свой дом, а после — покончил с собой. По данным NBC, его звали Сэмюэль Кэссиди, ему было 57 лет.

За последнее время в США произошел целый ряд подобных инцидентов. В частности, в середине апреля восемь человек погибли в результате стрельбы на почтовом складе Fedex в городе Индианаполис, стрелок покончил с собой. 9 мая шесть человек были застрелены на вечеринке в Колорадо-Спрингс. Вооруженный мужчина зашел в дом-трейлер, где проходило празднование дня рождения и на глазах у присутствовавших там детей застрелил свою подругу и еще четырех человек, после чего покончил с собой.