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НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов

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НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов

Национальный банк повысил лимит на репатриацию дивидендов за границу с 7 до 12 млн евро в месяц. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, данное послабление не будет критичным для сохранения макрофинансовой стабильности, одновременно оно будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

Это уже второе увеличение лимита в течение этого года. В феврале НБУ вместе с введением около 30 других валютных послаблений увеличил лимит на репатриацию дивидендов с 7 млн долларов до 7 млн евро на месяц.

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«Свободное управление полученной в Украине прибылью — чрезвычайно важный вопрос для иностранных инвесторов. Увеличенный лимит в 12 млн евро в месяц фактически удовлетворяет потребности всех работающих в Украине предприятий с иностранными инвестициями. Однако мы понимаем, что существование этого регуляторного ограничения безусловно является определенным барьером для новых инвесторов, и наша цель — его полная отмена», — отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурій.

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Напомним, новый закон «О валюте и валютных операциях», который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В целом с 7 февраля введены в действие около 30 послаблений.

Кроме того Национальный банк решил снизить 1 марта норму обязательной продажи валюты экспортерами с 50% до 30%, позволил с 7 февраля репатриацию дивидендов и с 7 февраля отменил требование предварительного резервирования валюты (правило Т+1).

НБУ, репатриация, дивиденды
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
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