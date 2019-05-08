НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов

Национальный банк повысил лимит на репатриацию дивидендов за границу с 7 до 12 млн евро в месяц. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, данное послабление не будет критичным для сохранения макрофинансовой стабильности, одновременно оно будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.
Это уже второе увеличение лимита в течение этого года. В феврале НБУ вместе с введением около 30 других валютных послаблений увеличил лимит на репатриацию дивидендов с 7 млн долларов до 7 млн евро на месяц.
«Свободное управление полученной в Украине прибылью — чрезвычайно важный вопрос для иностранных инвесторов. Увеличенный лимит в 12 млн евро в месяц фактически удовлетворяет потребности всех работающих в Украине предприятий с иностранными инвестициями. Однако мы понимаем, что существование этого регуляторного ограничения безусловно является определенным барьером для новых инвесторов, и наша цель — его полная отмена», — отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурій.
Напомним, новый закон «О валюте и валютных операциях», который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В целом с 7 февраля введены в действие около 30 послаблений.
Кроме того Национальный банк решил снизить 1 марта норму обязательной продажи валюты экспортерами с 50% до 30%, позволил с 7 февраля репатриацию дивидендов и с 7 февраля отменил требование предварительного резервирования валюты (правило Т+1).
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