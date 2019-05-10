Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 10 мая 2019, укрепил официальный курс гривны на 9 копеек - до 26,2496 грн за доллар против 26,3400 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,4047 грн против 29,4613 грн 8 мая.