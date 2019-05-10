Лукашенко ужесточил в Беларуси наказание за коррупцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией. Об этом в пятницу сообщили в президентской пресс-службе.

«Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений, — сказано в сообщении. — В соответствии с декретом, лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким».

Власти страны ожидают, что подписанный декрет станет дополнительной профилактической мерой в борьбе с коррупцией.