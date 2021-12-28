Александра Лукашенко признали «коррупционером года»

Международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал Александра Лукашенко «Коррупционером года — 2021». Об этом организация сообщила на своем сайте во вторник, 28 декабря. Как отмечается в сообщении, «последний диктатор Европы» удостоился этой награды за «потворство организованной преступности и коррупции».

«Коррупционера года» выбирали из рекордного числа — 1166 претендентов, которых выдвинули читатели, журналисты и редакторы OCCRP и партнеры Центра. Жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции, впервые в истории единогласно проголосовало при определении «Коррупционера года». «В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел», — прокомментировал решение координатор жюри, сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

OCCRP выделил следующие «достижения» белорусского правителя за 2021 год: организовал потоки государственных средств олигархам, близким его семье, приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом на борту в нарушение международного воздушного права, спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе Беларуси с Евросоюзом, распространял дезинформацию о коронавирусе и методах лечения.

В споре за звание «Коррупционера года» Лукашенко превзошел экс-президента Афганистана Ашрафа Гани, сирийского лидера Башара Асада, президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.

OCCRP с 2012 года присуждает звание «Коррупционер года» самым заметным фигурам в мире оргпреступности и коррупции. Ранее его обладателями становились президент Азербайджана Ильхам Алиев (2012 год), президент России Владимир Путин (2014 год), лидер Венесуэлы Николас Мадуро (2016 год), президент Филиппин Родриго Дутерте. В прошлом году премия была присуждена президенту Бразилии Жаиру Болсанару.