Войти
Гройсман: российские паспорта жителей ОРДЛО будут незаконными
позиция
Гройсман: российские паспорта жителей ОРДЛО будут незаконными
Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным на Донбассе
официально
Полторак подписал приказ о повышении зарплат военным на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Украина призывает ЕС и НАТО ввести санкции против РФ из-за паспортов

196
Украина призывает ЕС и НАТО ввести санкции против РФ из-за паспортов

Министр иностранных дел Павел Климкин написал письмо руководителям стран ЕС и НАТО, в котором призвал международных партнеров ввести санкции в отношении России в связи с выдачей паспортов РФ жителям Донбасса. Об этом в среду заявила журналистам спикер внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

«Я специально для брифинга принесла один документ. Это письмо министра иностранных дел Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомства стран ЕС, НАТО, „Группы семи“ и другим странам-партнерам... Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-партнеры к расширению санкционного трека», — пояснила она, уточнив, что письмо является ответом на выдачу Россией паспортов РФ жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

По словам Зеленко, Киев рассчитывает на четкую и последовательную поддержку международного сообщества в вопросе непризнания паспортов. «И, конечно, мы будем требовать и будем работать над тем, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля по выдаче украинским гражданам российских паспортов», — добавила спикер МИД.

Читайте также: К чему приведет массовая трудовая эмиграция украинцев

Напомним, ранее в среду правительство приняло решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим на Донбассе. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина обратится к другим странам с просьбой не признавать такие паспорта.

МИД, гражданство, паспорт, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 8 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016