Украина призывает ЕС и НАТО ввести санкции против РФ из-за паспортов

Министр иностранных дел Павел Климкин написал письмо руководителям стран ЕС и НАТО, в котором призвал международных партнеров ввести санкции в отношении России в связи с выдачей паспортов РФ жителям Донбасса. Об этом в среду заявила журналистам спикер внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.
«Я специально для брифинга принесла один документ. Это письмо министра иностранных дел Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомства стран ЕС, НАТО, „Группы семи“ и другим странам-партнерам... Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-партнеры к расширению санкционного трека», — пояснила она, уточнив, что письмо является ответом на выдачу Россией паспортов РФ жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса.
По словам Зеленко, Киев рассчитывает на четкую и последовательную поддержку международного сообщества в вопросе непризнания паспортов. «И, конечно, мы будем требовать и будем работать над тем, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля по выдаче украинским гражданам российских паспортов», — добавила спикер МИД.
Напомним, ранее в среду правительство приняло решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим на Донбассе. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина обратится к другим странам с просьбой не признавать такие паспорта.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016