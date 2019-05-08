Украина призывает ЕС и НАТО ввести санкции против РФ из-за паспортов

Министр иностранных дел Павел Климкин написал письмо руководителям стран ЕС и НАТО, в котором призвал международных партнеров ввести санкции в отношении России в связи с выдачей паспортов РФ жителям Донбасса. Об этом в среду заявила журналистам спикер внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

«Я специально для брифинга принесла один документ. Это письмо министра иностранных дел Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомства стран ЕС, НАТО, „Группы семи“ и другим странам-партнерам... Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-партнеры к расширению санкционного трека», — пояснила она, уточнив, что письмо является ответом на выдачу Россией паспортов РФ жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

По словам Зеленко, Киев рассчитывает на четкую и последовательную поддержку международного сообщества в вопросе непризнания паспортов. «И, конечно, мы будем требовать и будем работать над тем, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля по выдаче украинским гражданам российских паспортов», — добавила спикер МИД.

Напомним, ранее в среду правительство приняло решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим на Донбассе. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина обратится к другим странам с просьбой не признавать такие паспорта.