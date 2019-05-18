У Зеленского обещают провести «аудит государства» и перепись населения

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского намерена в первые 100 дней провести «аудит государства», в том числе перепись населения, чтобы понять, в каком состоянии находится Украина. Об этом в ефри телеканала «112 Украина» заявил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук.
По словам Стефанчука, вопрос о переписи населения является у них «одним из первых».
«Мы начали с того, что на сегодня никто не понимает, что в государстве, и кто в государстве. Для того, чтобы делать какие-либо преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. На сегодня — у нас в программе это вписано и это то, чем мы займемся в первые 100 дней — это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство», — сказал он.
Идеолог команды Зеленского добавил, что будут привлекаться и украинские институты, на которых возложена эта обязанность законом, и обязательно международные институты.
По его словам, от результатов переписи населения зависят, в частности, количество депутатов в Верховной Раде и социальные программы.
«Это же не нормально, что у нас сегодня — мы даже не знаем не только сколько людей, а сколько людей имеют какой-то правовой статус, потому что если вы заглянете в любую областную администрацию, вы увидите, что там половина людей, которые имеют инвалидность второй группы, чернобыльцы, так далее — люди, которые никогда там не были. Нам нужно провести аудит, и только после этого мы можем честно с народом начать дискуссии, как ее развивать», — добавил Стефанчук.
Напомним, что ранее Кабинет министров перенес проведение всеукраинской переписи населения сначала с 2013 года на 2016 год, а затем с 2016-го на 2020 год. Предыдущая перепись населения состоялась еще в 2001 году.
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