В России тоже хотят провести цифровую перепись населения

Всероссийская перепись населения 2020 года станет первой цифровой переписью, при ее проведении будут использоваться большие данные (big data) от мобильных операторов и органов госвласти. Об этом в воскресенье журналистам сообщил глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков, сообщает ТАСС.
«Мы говорим про то, что это будет первая цифровая перепись в Российской Федерации, — заявил глава Росстата. — Во-первых, у нас переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом еще надо отсканировать, внести их в базу данных, они уже пойдут с планшетами». «Обрабатывать информацию мы будем в специальной цифровой аналитической платформе „Население“. Туда мы будем загружать всю информацию, полученную в ходе переписи, информацию из источников больших данных, из административных источников и все это там обрабатывать, смешивать», — резюмировал Малков.
В Росстате намерены также уделить особое внимание переписи посредством интернета. «Раньше в основном вся информация собиралась переписчиками, сейчас у каждого есть возможность пройти перепись самостоятельно», — сказал Малков, констатировав, что люди все неохотнее идут на живой контакт с переписчиками.
Напомним, что о желании провести перепись в цифровом формате ранее заявляли и представители украинской власти.
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