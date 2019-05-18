Додон не приедет на инаугурацию Зеленского

Президент Молдовы Игорь Додон не приедет в Киев на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Вместо него страну будет представлять премьер-министр Павел Филип. Информацию об этом подтвердила советник молдавского премьера по связям со СМИ Стелла Нистор, сообщает Укринформ.

«Премьер-министр Павел Филип примет участие в инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского», — сказала она.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины назначила 20 мая днем инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

МИД Украины уже получил подтверждение об участии в инаугурации Зеленского президентов стран Балтии, Грузии и Венгрии. Также ожидается участие вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича, делегации НАТО, которую возглавит помощник генерального секретаря Алехандро Альваргонсалес.