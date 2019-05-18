Россия созывает Совбез ООН из-за закона об украинском языке

Российская Федерация просит созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
«Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“. Заседание может состояться в следующий понедельник», — написал Николенко на своей странице в Фейсбук.
Он считает, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН, поэтому «комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украины, нет смысла».
«Этот закон — наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать», — указывает Николенко.
«Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить председательствующий. В мае это — Индонезия», — добавил Николенко.
Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон.
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UA . ВІДСУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ДОПОМОГОЮ ФАЛЬСИФІКАЦІЙ ВИБОРІВ РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКИМ ФАШИСТСЬКИМ БАНДФОРМУВАННЯМ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО ГРОЙСМАНА КОЛОМОЙСЬКОГО ЦЕ ГАРАНТОВАНА СМЕРТЬ ДУРНИХ ЯК СТО УКРАЇНЦІВ РАБІВ ХОЛУЇВ УКРАЇНИ ПОЧАЛАСЯ ПОГРАБУВАННЯМ ПРИВАТБАНКУ КОЛОМОЙСЬКИМ ВДРУГЕ ЦЕ ЗДІЙСНЕННЯ ВБИВСТВА СЛІДУЮЧИХ ДВАДЦЯТЬОХ МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ ФАЛЬСИФІКАЦІЙ І ТІЛЬКИ РЕШТА ЛЮБИХ ДРУЗІВ ПЕРЕЖИВАЮТЬ ЩО ПІСЛЯ БАНДФОРМУВАННЯ ЇМ ВЖЕ НІЧОГО НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ ГРАБУВАТИ ПОКИ ЩЕ МАЄШ ГРОШІ КУПУЙ ТРУНУ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ КОРІННИХ НАРОДІВ.........
UA . ВІДСУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ДОПОМОГОЮ ФАЛЬСИФІКАЦІЙ ВИБОРІВ РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКИМ ФАШИСТСЬКИМ БАНДФОРМУВАННЯМ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО ГРОЙСМАНА КОЛОМОЙСЬКОГО ЦЕ ГАРАНТОВАНА СМЕРТЬ ДУРНИХ ЯК СТО УКРАЇНЦІВ РАБІВ ХОЛУЇВ УКРАЇНИ ПОЧАЛАСЯ ПОГРАБУВАННЯМ ПРИВАТБАНКУ КОЛОМОЙСЬКИМ ВДРУГЕ ЦЕ ЗДІЙСНЕННЯ ВБИВСТВА СЛІДУЮЧИХ ДВАДЦЯТЬОХ МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ ФАЛЬСИФІКАЦІЙ І ТІЛЬКИ РЕШТА ЛЮБИХ ДРУЗІВ ПЕРЕЖИВАЮТЬ ЩО ПІСЛЯ БАНДФОРМУВАННЯ ЇМ ВЖЕ НІЧОГО НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ ГРАБУВАТИ ПОКИ ЩЕ МАЄШ ГРОШІ КУПУЙ ТРУНУ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ КОРІННИХ НАРОДІВ.........
UA . ВІДСУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ДОПОМОГОЮ ФАЛЬСИФІКАЦІЙ ВИБОРІВ РОСІЙСЬКОЄВРЕЙСЬКИМ ФАШИСТСЬКИМ БАНДФОРМУВАННЯМ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО ГРОЙСМАНА КОЛОМОЙСЬКОГО ЦЕ ГАРАНТОВАНА СМЕРТЬ ДУРНИХ ЯК СТО УКРАЇНЦІВ РАБІВ ХОЛУЇВ УКРАЇНИ ПОЧАЛАСЯ ПОГРАБУВАННЯМ ПРИВАТБАНКУ КОЛОМОЙСЬКИМ ВДРУГЕ ЦЕ ЗДІЙСНЕННЯ ВБИВСТВА СЛІДУЮЧИХ ДВАДЦЯТЬОХ МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ ФАЛЬСИФІКАЦІЙ І ТІЛЬКИ РЕШТА ЛЮБИХ ДРУЗІВ ПЕРЕЖИВАЮТЬ ЩО ПІСЛЯ БАНДФОРМУВАННЯ ЇМ ВЖЕ НІЧОГО НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ ГРАБУВАТИ ПОКИ ЩЕ МАЄШ ГРОШІ КУПУЙ ТРУНУ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ КОРІННИХ НАРОДІВ.........