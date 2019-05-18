Россия созывает Совбез ООН из-за закона об украинском языке

Российская Федерация просит созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“. Заседание может состояться в следующий понедельник», — написал Николенко на своей странице в Фейсбук.

Он считает, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН, поэтому «комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украины, нет смысла».

«Этот закон — наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать», — указывает Николенко.

«Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить председательствующий. В мае это — Индонезия», — добавил Николенко.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон.