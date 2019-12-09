Законопроект, включающий санкции против «Северного потока-2», Конгресс планирует принять до 20 декабря

Американские законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток 2», в проект оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на следующий год, который с большой долей вероятности будет одобрен, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях в NDAA сформулировано на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин ранее в этом году.

Санкции призваны остановить сооружение газопровода «Северный поток 2», сообщил агентству помощник Круза.

На прошлой неделе Круз в очередной раз высказался о необходимости введения санкций против проекта, который, по его словам, «принесет миллиарды долларов России, которые она сможет использовать для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы».

Американские законодатели рассчитывают одобрить NDAA до ухода Конгресса на каникулы 20 декабря.