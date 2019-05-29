В Украину могут вернуться Арбузов, Клюев и Пшонка – эксперт

В ближайшее время в Украину могут вернуться экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и экс-генпрокурор Виктор Пшонка.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Кирилл Молчанов.
«То, что в Украину вернулся Портнов и Хорошковский, значит, что в ближайшее время в страну могут вернуться Арбузов, Клюев и Пшонка. У них здесь остались активы и свои интересы. Представители режима Януковича попытаются вернуть упущенное. В период безвластия, пока еще не прошли парламентские выборы, они попытаются хотя бы частично восстановить свои позиции в Украине», — сказал К. Молчанов.
Он уточнил, что вернувшиеся ТОП- регионалы в Украину не согласовывали возвращение с олигархом Игорем Коломойским.
«У них нет явного конфликта интересов с Зеленским, как это было с Порошенко. Представители режима Януковича уверены, что для них будет послабление политического и уголовного давления. Правоохранительные органы не будут заниматься их арестами и задержанием. Они сейчас им не интересны. Представители режима Януковича считают, что 5 лет переждали и сейчас можно попытаться восстанавливать свои позиции», — резюмировал К. Молчанов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016