Украине в этом году еще нужно выплатить более $5 млрд

До конца текущего года Украина должна уплатить более 5 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте, поэтому продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является крайне важным.
Об этом сказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и постоянным представителем МВФ в Украине Йостом Люнгманом, сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.
«Продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине. До конца текущего года наше государство должно выплатить более 5 млрд долл. США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте», — сказал Смолий.
По его словам, объем международных резервов Украины сейчас составляют 19,3 млрд. долларов, и этого, по мнению главы НБУ, достаточно для выполнения суверенных обязательств.
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