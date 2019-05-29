Украине в этом году еще нужно выплатить более $5 млрд

До конца текущего года Украина должна уплатить более 5 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте, поэтому продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является крайне важным.

Об этом сказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и постоянным представителем МВФ в Украине Йостом Люнгманом, сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

«Продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине. До конца текущего года наше государство должно выплатить более 5 млрд долл. США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте», — сказал Смолий.

По его словам, объем международных резервов Украины сейчас составляют 19,3 млрд. долларов, и этого, по мнению главы НБУ, достаточно для выполнения суверенных обязательств.