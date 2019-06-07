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В Афинах построили первую мечеть – их не было в городе с 1832 года

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В Афинах построили первую мечеть – их не было в городе с 1832 года

В Афинах завершено строительство первой после провозглашения независимости страны мечети. В пятницу министр образования и по делам религий Греции Костас Гавроглу посетил ее, чтобы получить информацию о ходе работ, сообщило местное Минобразования.

«Это чрезвычайно важный день для нашей страны, когда после многих противодействий и препятствий нам удалось построить мечеть и окрестное пространство для наших граждан-мусульман, для тех, кто оказался в стране либо в качестве иммигрантов, либо в качестве беженцев, либо посещает ее», — сказал Гавроглу.

На вопрос, когда состоится первая молитва в мечети, Гавроглу ответил, что это произойдет в сентябре, хотя он не исключил возможности, что это будет 16 августа.

По оценкам Гавроглу, число мусульман в стране составляет от 150 тысяч до 200 тысяч человек, включая «греческих граждан, мигрантов, беженцев и людей, посещающих Грецию в туристических или деловых целях».

Афинская мечеть ничем не напоминает османские мечети. В частности, у нее нет минарета, поскольку он не гармонирует с окружающей средой. Над входом на греческом и английском языках расположена большая надпись — «Греческое государство. Министерство образования, науки и по делам религий. Исламская мечеть Афин».

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Отметим, что Афины оставались последней европейской столицей, где нет мечети. После провозглашения независимости от Османской империи в 1832 году ни одно правительство Греции не разрешало строить мечеть в городе. Однако в 2013 году правительство одобрило выделение 946 тысяч евро на строительство мечети в районе Вотаникос. Строительство ее шло, несмотря на протесты местных жителей.

Афины, мечеть
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Пятница, 7 июня 2019
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